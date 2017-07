12 choses qui arrivent lorsque vous mangez des dattes



Il est recommandé d’en manger 3 par jour pour obtenir de bons résultats.



Les dattes possèdent de nombreux bienfaits pour la santé, elles participent au bon fonctionnement de l’organisme et peuvent aider à prévenir plusieurs maladies. Une consommation régulière peut renforcer votre système immunitaire et vous donner de l’énergie.



Les dattes se caractérisent par leur richesse en fibres alimentaires pour favoriser une bonne digestion, et par leur teneur en glucides qui fournissent plein d’énergie. Ce fruit est riche en nutriments et peut être utilisé lors du traitement de différentes maladies comme l’anémie par exemple. Toutefois, si vous souffrez d’obésité ou de diabète, il est conseillé de se limiter à 3 de ces fruits par jour.



Découvrez 12 bienfaits des dattes :



1. Une grande source de fer



Les dattes sont efficaces pour les personnes souffrant d’anémie. En effet, une consommation de 100 grammes contient 0,90 g de fer, soit 11% de l’apport quotidien recommandé.



Le fer joue un rôle essentiel dans l’organisme, il fait respirer toutes les cellules et assure le transport de l’oxygène depuis les poumons vers le reste des organes. Le corps d’un homme adulte contient environ 4 g de fer, tandis que celui d’une femme en contient 2,5 g. Une carence en fer peut donc avoir de sérieuses conséquences pour la santé.



2. La santé des yeux



Avec l’âge, la vision a tendance à baisser. Parmi leurs bienfaits, les dattes sont riches en zéaxanthine et en lutéine. La lutéine constitue une partie essentielle du pigment contenu dans la macula (partie de l’œil humain), tandis que la zéaxanthine permet d’entretenir la vision et de prévenir sa détérioration. Par conséquent, n’hésitez pas à consommer des dattes pour conserver des yeux en bonne santé.



3. La diarrhée



Elles sont riches en calcium qui est efficace pour prévenir et traiter la diarrhée. Ce fruit est riche en fibres alimentaires qui favorisent un bon fonctionnement du système digestif et renforcent les intestins. Toutefois, les dattes sont riches en sucre, il ne faut donc pas en manger plus d’une dizaine par jour.



4. La constipation



Outre la diarrhée, elles sont également efficaces contre la constipation. Elles sont riches en fibres alimentaires qui aident à prévenir la constipation en augmentant le poids des selles et en réduisant la durée du transit intestinal. Pour y remédier, mangez-en quelques-unes avant d’aller dormir.



5. L’accouchement



Une expérience scientifique qui a eu lieu à l’Université de Jordanie a prouvé qu’une alimentation riche en dattes un mois avant l’accouchement pouvait soulager la douleur et réduire les saignements. En effet, les scientifiques ont étudié deux groupes de femmes qui allaient accoucher un mois après. Les femmes du premier groupe ayant suivi un régime alimentaire riche en dattes ont eu un accouchement moins douloureux que les femmes du deuxième groupe. Par ailleurs, la perte de sang durant l’accouchement provoque une chute du taux de sucre dans l’organisme, or elles sont riches en glucides, empêchant la réduction de la tension artérielle et donnant de l’énergie.



5. Perdre du poids



Autre bienfait des dattes, elles sont riches en glucides qui préviennent l’envie de grignoter et facilitent le travail musculaire pour vous aider à brûler plus de calories lorsque vous faites du sport. En outre, elles vous aident également à préserver votre poids idéal car elles offrent un sentiment de satiété qui dure longtemps. Cependant, il faut veiller à avoir une alimentation saine et faire du sport pour de meilleurs résultats, et ne mangez pas plus de 10 dattes par jour !



7. La santé du cœur



Il est conseillé pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques d’en consommer quotidiennement pour profiter de leurs bienfaits. En effet, plusieurs études ont prouvé qu’une consommation de trois dattes par jour réduisait l’accumulation des graisses au niveau des artères et diminuait les risques d’attaques cardiaques. Elles sont riches en antioxydants qui éliminent l’accumulation des graisses dans l’organisme, notamment au niveau des artères. Par ailleurs, une étude effectuée par des chercheurs de l’Institut de Technologie Technion en Israël a prouvé qu’une consommation régulière de jus de grenade et de dattes réduisait l’accumulation des lipides sur les parois artérielles de 33%.



8. Réduire l’hypertension artérielle



Elles sont également riches en potassium et ont un faible taux de sodium. Plusieurs études ont montré qu’une réduction des apports en sel (sodium) permettait de réduire la pression artérielle. Une augmentation du taux de potassium permet également de réduire et de réguler la pression artérielle. Les dattes sont aussi riches en magnésium, qui contribue à la dilatation des vaisseaux sanguins.



9. Les accidents vasculaires cérébraux



Un accident vasculaire cérébral est une affection qui prend place suite à une perturbation de certaines artères du cerveau. Selon les experts, une consommation régulière de dattes aide à stabiliser le système nerveux grâce à leur teneur en potassium. Par ailleurs, une récente étude scientifique a prouvé qu’une consommation d’aliments riches en potassium pouvait réduire les risques d’AVC de 40%.



10. Le cerveau



Les dattes sont riches en phosphore qui est excellent pour le cerveau car il stimule les capacités intellectuelles. En outre, le journal de la médecine américain JAMA a indiqué qu’une recherche récente a prouvé que les dattes contenaient de la vitamine B6 qui améliore les performances du cerveau et aide à avoir de meilleurs scores aux tests.



11. Donner de l’énergie



Elles sont riches en sucres naturels comme le fructose, le saccharose et le glucose. Ces éléments stimulent votre organisme et vous donnent de l’énergie pour bien commencer la journée. Profitez donc de leurs bienfaits, n’hésitez pas à en consommer !



12. Stimuler la libido



Pour stimuler votre libido, prenez quelques dattes, mettez-les dans un verre rempli de lait de chèvre et laissez reposer toute une nuit. Ensuite, mixez-les avec le lait et buvez le mélange le matin. Cette boisson peut être consommée par les hommes et femmes de tout âge, elle booste l’énergie et la libido.