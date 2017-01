12 choses qui arrivent à votre corps lorsque vous mangez des œufs bouillis

1-Les œufs peuvent sauver votre vie



Beaucoup d’entre vous ne savent pas que le corps humain peut produire onze acides aminés essentiels, nécessaires pour maintenir la vie, mais il a besoin de neuf autres, alors pouvez-vous deviner où vous pouvez trouver le reste? Dans les œufs, en effet! Un manque de ces 9 acides aminés peut entraîner une perte musculaire, une diminution de la réponse immunitaire, une faiblesse, une fatigue et des changements dans la texture de la peau et des cheveux.



2-Les œufs améliorent votre profil de cholestérol



Nous connaissons tous une ou deux choses à propos du cholestérol. Quand il est élevé, cela est dangereux pour la santé. On en distingue deux types le bon et le mauvais. Sachez que les œufs contiennent du cholestérol en grandes quantités. Voici donc une autre raison de les inclure dans votre habitude alimentaire.



3-Les œufs stimulent votre système immunitaire



Consommer un œuf ou deux œufs dans la journée peut vous aider à prévenir les infections, les maladies et les virus. Les œufs comprennent environ un quart (environ 22 pour cent) de votre RDA de sélénium, un nutriment qui stimule votre système immunitaire et réglemente les hormones thyroïdiennes.



4-Manger des œufs pout réduire le risque de maladies cardiaques



Le cholestérol LDL est un «mauvais» cholestérol puisque ses particules diffusent leurs molécules de graisse dans les murs des artères, et conduisent à l’athérosclérose. 5-Améliorez votre fonction cérébrale grâce aux œufs Le nutriment essentiel appelé choline trouvé dans les œufs fournit sa valeur nutritive et de puissance à votre organisme. Il est un composant des membranes cellulaires et est nécessaire pour la synthèse de l’acétylcholine.



6- Les œufs procurent des dents et des os sains



Étant l’une des rares sources naturelles de vitamine D, les œufs sont extrêmement bénéfiques pour la santé des os et des dents car ils les renforcent. Ils aident à l’absorption du calcium, qui est crucial pour la fonction saine du cœur, du côlon et du métabolisme.



7-Les œufs peuvent améliorer la qualité de vos cheveux et votre peau



Les vitamines du complexe B sont importantes pour la santé et l’apparence de la peau, des cheveux, des yeux et du foie. Les œufs sont riches en B2, en B et en B12. Ils maintiennent également la fonction cérébrale appropriée.



8- Idéal pour votre santé oculaire



Deux antioxydants, présents dans le jaune d’œuf, la lutéine et la zéaxanthine, protègent les yeux et favorisent la santé oculaire. Ces antioxydants diminuent considérablement le risque de dégénérescence maculaire et de cataractes, qui sont les principales raisons de la cécité et de la déficience visuelle dans le cas des personnes âgées.



9- Les œufs peuvent vous aider à perdre du poids



Les œufs sont connus pour être très utiles dans le processus de la fonte des graisses et la perte des kilos. La principale raison est qu’ils fournissent un plus long sentiment de plénitude.



10-Vous vous sentez plus rassasié et mangez moins



Les œufs sont sources de protéines de qualité. De nombreuses études ont démontré l’effet des aliments riches en protéines sur l’appétit. En d’autres termes, ils prennent le bord off. Sur une échelle appelée l’indice de satiété, qui estime la quantité d’aliments contribuent à la sensation de plénitude, les œufs sont assez élevés.



11-Les œufs éliminent le stress et l’anxiété



Selon une étude de 2004, publiée dans Proceedings de l’Académie nationale des sciences, potentiellement, en ajustant la sérotonine dans le système nerveux, les régimes contenant de la lysine ont fortement diminué l’anxiété et les niveaux de stress.



12- Les œufs fournissent beaucoup d’énergie



La vitamine B2, également connue sous le nom de riboflavine, fait partie des huit vitamines du groupe B. Ces vitamines sont extrêmement bénéfiques pour le corps, car ils favorisent la production d’énergie, en convertissant les aliments consommés en carburant. À savoir, un œuf contient 15 pour cent de votre RDA de vitamine B2! En plus de dynamiser votre corps, les œufs entrent font partie des 25 meilleurs aliments pour un corps tonique agréable.