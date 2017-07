10 mannequins africains qui font la fierté du continent

1. Iman Mohamed Abdulmajid



Quand on pense aux mannequins incontournables et révolutionnaires qui travaillent pour l’intégration des femmes noires et africaines, on pense immédiatement à Iman. Une beauté somalienne, égérie de toutes les grandes marques et aujourd’hui chef d’entreprise dans le milieu du glamour.



2. Alek Wek



Image moderne de la beauté africaine, visage rond, cheveux courts et peau d’ébène, Alek Wek a apporté un nouveau souffle sur un podium souvent trop “blanc”. C’est l’une des pionnières du mouvement africain qui s’impose dans le milieu fermé de la mode.



3. Liya Kebede



On ne présente plus le mannequin d’IMG Models qui a tant fait pour son pays. Éthiopienne d’origine, elle a hérité de la silhouette gracile, des pommettes hautes et du port de tête élégant de son ethnie. Séduisante et taillée pour le métier de mannequin, elle est parvenue à se hisser aisément dans le clan restreint des mannequins vedettes les mieux payés au monde. D’après le site Celebrity Net Worth, sa fortune est estimée à $18 million. C’est la première égérie noire d’Estée Lauder. Sans avoir tourné le dos au mannequinat, elle s’est lancée dans une carrière d’actrice où elle a rencontré le même succès.



4. Ajak Deng



Angélique Deng alias Ajak, est le mannequin soudanais que l’on s’arrache. La jeune femme de 26 ans mesure 1,83 mètre pour moins de 45 kilos. Elle vit en Australie, et arpente les podiums avec une aisance et une élégance incontestables. Elle travaille aussi pour l’agence IMG Models et peut se considérer comme un mannequin vedette. Ses traits physiques, taille fine, teint foncé, jambes fuselées ainsi que son regard profond, lui ont ouvert les portes du glamour.



5. Akuol de Mabior



Le top modèle au teint ébène et d’origine soudanaise est une source d’inspiration dans le milieu de la mode. C’est une étoile en devenir qui sera, d’ici quelques années, une icône incontournable. Elle a les mensurations et la posture pour y parvenir. Du haut de son 1,80m, elle apparaît déjà en couverture de grands magazines français. Le succès sera donc tôt ou tard au rendez-vous.



6. Herieth Paul



Née en Tanzanie en 1994, Herieth Paul a immigré au Canada où ses traits n’ont pas manqué d’attirer l’attention des chasseurs de tête. Grande de taille et fine, la jeune Tanzanienne est devenue un top model pour les grandes marques telles que Calvin Klein, le magazine Vogue… On peut l’apercevoir sur différentes affiches de campagnes publicitaires pour produits cosmétiques.



7. Candice Swanepoel



Cheveux blonds, minois angélique, taille de guêpe, la Sud-Africaine Swanepoel a tout pour plaire. À l’age de 16 ans, la jeune fille est remarquée par un dénicheur de talents et débute une carrière enrichissante. Très vite, elle fait les couvertures de magazines et les défilés coutures.



8. Thando Hopa



Thando Hopa est une jeune Sud-Africaine repérée par le créateur Gert-Johan. Avec son teint ivoire et sa chevelure orangée, la jeune femme a accepté de devenir mannequin pour le plaisir de la profession, et pour mettre sous le feu des projecteurs les personnes, qui comme elle, sont atteintes d’albinisme.



9. Nala Diagouraga



Voici l’un des plus grands mannequins d’Afrique de l’ouest. Elle est d’origine Sénégalaise et travaille avec les plus grands couturiers. Les Fashion Weeks, elle en connaît un bon rayon. De Londres à Paris en passant par l’Afrique du Sud, la jeune femme marque son empreinte.



10. Katoucha Niane



Katoucha était un mannequin guinéen. Muse d’Yves St Laurent, elle a utilisé son statut pour lutter contre l’excision des femmes en Afrique. Katoucha vivait sur une péniche le long de la Seine, à Paris. Hélas, la belle s’est noyée dans la Seine en rentrant d’une soirée en février 2008.



Source : afrizap.com